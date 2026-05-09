Incendio in una lavanderia 66enne portata in ospedale
Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio in una lavanderia di Agrate Brianza, poco dopo le 14. Le fiamme sono divampate all’interno di un esercizio situato al piano terra di una palazzina in via Madonnina. Una donna di 66 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale a seguito delle conseguenze dell’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Incendio nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, poco dopo le 14 in una lavanderia di Agrate Brianza. Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate all'interno di un esercizio di via Madonnina posto al piano terra di una palazzina.Subito sono arrivati sul posto i vigili del fuoco avvertiti.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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