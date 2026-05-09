Incendio in una lavanderia 66enne portata in ospedale

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio in una lavanderia di Agrate Brianza, poco dopo le 14. Le fiamme sono divampate all’interno di un esercizio situato al piano terra di una palazzina in via Madonnina. Una donna di 66 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale a seguito delle conseguenze dell’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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