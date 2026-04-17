Principio di incendio a un impianto di produzione di idrogeno | una persona portata in ospedale

Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Premosello Chiovenda a causa di un principio di incendio in un impianto di produzione di idrogeno. Durante l’intervento, una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori per contenere le fiamme e verificare la sicurezza dell’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Intervento dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola a Premosello Chiovenda nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile. Le squadre è stata allertata a causa di un principio di incendio a un elettrolizzatore, ossia un impianto destinato alla produzione di idrogeno con un processo chimico.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate L'impianto di aspirazione si surriscalda: principio di incendio in una aziendaPaura in un’azienda di Cavenago Brianza: l’impianto di aspirazione si surriscalda sviluppando un principio di incendio. Leggi anche: San Vito, incendio in una casa: una persona all'ospedale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuati; Principio di incendio a Omegna: l'intervento di Arpa Piemonte; Incendio in ostello nel centro di Milano: 30 persone evacuate; Principio di incendio in Broletto: Provincia e Prefettura evacuate. Amts, domato prontamente un principio di incendio alla Rimessa 8COMUNICATO STAMPA PRONTAMENTE DOMATO UN PRINCIPIO D’INCENDIO NELLA SEDE AMTS ALLA ZONA INDUSTRIALE Catania, 14 aprile 2026. Stamani, è stato prontamente domato dagli stessi impiegati AMTS con l’utiliz ... ienesiciliane.it Principio d'incendio a Milano, 80 evacuati in un ostello accanto al ConservatorioUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8.30 all'interno del Babila Hostel & Bistrot, a Milano, un ostello che si trova in via Conservatorio 2, di fianco al conservatorio di musica 'Gius ... ansa.it Premosello Chiovenda : principio di incendio ad impianto per la produzione di idrogeno Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel comune di Premosello Chiovenda a seguito di un princi facebook Un principio di #incendio, che ha interessato il magazzino logistico di un corriere in via Pioppeto a Gardolo, si è verificato nel pomeriggio di ieri. Sul posto i #vvf di #Gardolo assieme al corpo permanente di Trento. Fortunatamente non si registrano feriti. #vvftre x.com