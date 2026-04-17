Principio di incendio a un impianto di produzione di idrogeno | una persona portata in ospedale

Da novaratoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Premosello Chiovenda a causa di un principio di incendio in un impianto di produzione di idrogeno. Durante l’intervento, una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori per contenere le fiamme e verificare la sicurezza dell’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Intervento dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola a Premosello Chiovenda nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile. Le squadre è stata allertata a causa di un principio di incendio a un elettrolizzatore, ossia un impianto destinato alla produzione di idrogeno con un processo chimico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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