L' incendio si sprigiona dalla cappa della cucina | tempestivo intervento dei Vigili del fuoco

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di venerdì, un incendio si è sviluppato nella cucina di un’abitazione situata in via La Greca. L’incendio è scoppiato dalla cappa della cucina e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati rapidamente, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di venerdì a causa di un incendio sprigionatosi nella cucina di un'abitazione, in via La Greca. Il fatto è avvenuto poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dalla cappa aspirante. Sul posto sono intervenuti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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