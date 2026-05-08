L' incendio si sprigiona dalla cappa della cucina | tempestivo intervento dei Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di venerdì, un incendio si è sviluppato nella cucina di un’abitazione situata in via La Greca. L’incendio è scoppiato dalla cappa della cucina e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati rapidamente, riuscendo a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di venerdì a causa di un incendio sprigionatosi nella cucina di un'abitazione, in via La Greca. Il fatto è avvenuto poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dalla cappa aspirante. Sul posto sono intervenuti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fiamme nel terrazzo di un'abitazione, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco blocca l'estensione dell'incendio Auto in fiamme sull’A16 Napoli–Canosa, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di AvellinoGiunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza l’area e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Principio d'incendio allo Starhotels Majestic in centro a Torino: sul posto i vigili del fuoco; A fuoco un TIR lungo la SP 115: solfuro di sodio idrato si riversa sulla strada; Incidente a Borgaro Torinese: auto prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta, il conducente si mette in salvo; Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedale. Vasto incendio si scatena in un bosco a Sasso Marconi, diverse squadre dei vigili del fuoco in azioneSasso Marconi, 25 marzo 2026 – Un vasto rogo si è scatenato in tarda mattinata a Sasso Marconi, al confine con il territorio comunale di Monte San Pietro. Le fiamme, ancora in corso, stanno ancora ... ilrestodelcarlino.it Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuocoEmpoli, 5 maggio 2026 – Incendio nella notte a Corniola, frazione del comune di Empoli, in una villa abbandonata che si trova nei pressi di via Salaiola. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, dis ... lanazione.it Meano, gara di solidarietà per la famiglia di Martino Debiasi: raccolti 50mila euro. La campagna lanciata dai Vigili del Fuoco Volontari di Meano in sostegno della compagna e del figlio del comandante scomparso a soli 30 anni continua a crescere. In pochi gi - facebook.com facebook Alghero, esce di strada e l'auto rimane in bilico: i vigili del fuoco salvano il conducente x.com