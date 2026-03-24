Fiamme nel terrazzo di un' abitazione il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco blocca l' estensione dell' incendio

Da forlitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell'evento Paura per un incendio che si è sviluppato su un terrazzo al primo piano di un edificio, in via Diaz a Forlimpopoli. Il fatto è avvenuto martedì mattina, attivando due squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno prontamente circoscritto il rogo all'area esterna, impedendo alle fiamme di propagarsi all'interno dell'appartamento e limitando i danni strutturali. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell'evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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