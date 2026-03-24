Fiamme nel terrazzo di un' abitazione il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco blocca l' estensione dell' incendio

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell'evento Paura per un incendio che si è sviluppato su un terrazzo al primo piano di un edificio, in via Diaz a Forlimpopoli. Il fatto è avvenuto martedì mattina, attivando due squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno prontamente circoscritto il rogo all'area esterna, impedendo alle fiamme di propagarsi all'interno dell'appartamento e limitando i danni strutturali. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a scopo precauzionale e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell'evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Auto in fiamme sull’A16 Napoli–Canosa, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di AvellinoGiunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza l’area e...

Scoppia un incendio nel garage: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione delle fiammeFiamme nel primo pomeriggio di domenica in un garage di un'abitazione, in via Cesena, nel territorio comunale di Longiano.

Contenuti e approfondimenti su Fiamme nel terrazzo di un'abitazione il...

Temi più discussi: Incendio sul terrazzo di un appartamento a Cervarese Santa Croce: paura nel condominio; Incendio in un condominio, fiamme nel terrazzo. Evacuato uno stabile; Paura a Firenze per l’incendio di un terrazzo in un condominio: salvato un coniglio; Festa del papà, Luca Saba direttore Coldiretti Sardegna ricorda Giuseppe Saba, decano dei vigili del fuoco di Sassari.

Forlimpopoli, incendio nel terrazzo, Vigili del Fuoco in azioneAlle ore 9 di questa mattina, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in Via Diaz, a Forlimpopoli, a causa di ... corriereromagna.it

Fiamme dal terrazzo, evacuato un condominioFIRENZE: L'incendio ha finito con l'interessare anche una caldaia e i balconi degli appartamenti attorno. Abitazione inagibile, salvato un coniglietto ... toscanamedianews.it

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica, che stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause del rogo. La pizzeria, situata a una delle estremità del rondò di via Conenna e considerata un punto di riferimento per il quartiere, risu - facebook.com facebook

Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del cadavere di una persona nel fiume Stura, a Torino, all'altezza di piazza Sofia e ponte Amedeo VIII. Sul posto è intervenuto anche un elicottero per supportare le operazioni. Sono presenti i carab x.com