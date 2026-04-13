VIDEO | L' incendio in galleria che ha mandato in tilt l' A20 l' intervento dei vigili del fuoco tra fumo e aria irrespirabile

Un incendio si è sviluppato all’interno della galleria Petraro, sull’autostrada Messina-Palermo, provocando un’intensa fuoriuscita di fumo nero e rendendo l’aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, lavorando per diverse ore tra fumo e condizioni difficili, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione sulla A20 è stata temporaneamente interrotta a causa dell’incidente.