VIDEO | L' incendio in galleria che ha mandato in tilt l' A20 l' intervento dei vigili del fuoco tra fumo e aria irrespirabile
Un incendio si è sviluppato all’interno della galleria Petraro, sull’autostrada Messina-Palermo, provocando un’intensa fuoriuscita di fumo nero e rendendo l’aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, lavorando per diverse ore tra fumo e condizioni difficili, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione sulla A20 è stata temporaneamente interrotta a causa dell’incidente.
A lavoro tra fumo nero e aria irrespirabile. È durato alcune ore l'intervento dei vigili del fuoco all'interno della galleria Petraro dell'autostrada Messina-Palermo. Un furgone ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva l'A20 in direzione Palermo. In poco tempo il tunnel è stato invaso dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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