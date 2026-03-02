Colonna di fumo e fiamme alte | incendio devasta un fienile a Cadidavid

Domenica sera alle 19, un incendio ha coinvolto un fienile a Cadidavid, quartiere di Verona, causando una colonna di fumo e fiamme alte. Le fiamme hanno devastato la struttura, attirando l'attenzione dei residenti e delle forze di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento in via Ca' di Raffaldo si sono concluse nelle prime ore di lunedì, dopo aver preso il via intorno alle 19 di domenica: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona Erano circa le ore 19 di domenica, quando un grosso incendio è divampato in un fienile di Cadidavid, a Verona. Impressionanti le alte fiamme e la colonna di fumo generata, le quali hanno spaventato molti cittadini che hanno avvisato la sala operativa dei vigili del fuoco, dal momento che il deposito è situato in prossimità del centro abitato. I via Ca' di Raffaldo, alo civico 27, si sono dunque diretti i pompieri con 10 unità e 3 autobotti, per circoscrivere il rogo ed evitare che si estendesse agli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

