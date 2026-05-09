Un incendio si è sviluppato nel vano contatori di un condominio in viale Nitta, a Catania. Le fiamme hanno reso necessario l'evacuazione dello stabile, e cinque persone sono state trasportate in ospedale per aver inalato fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’edificio. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incendio.

Incendio in un condominio di viale Nitta a Catania: evacuati i residenti e cinque persone trasportate in ospedale per inalazione di fumo. Le fiamme sono partite dal vano contatori e hanno danneggiato impianti elettrici e parti comuni dell’edificio. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, 118 ed Enel. Fiamme in viale Nitta a Catania L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio a Catania, nel quartiere Librino. L’incendio è divampato all’interno del vano contatori di un edificio residenziale in viale Nitta 5. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30, provocando una rapida diffusione del fumo lungo il vano scala del condominio e costringendo i vigili del fuoco a evacuare numerosi residenti, alcuni dei quali sono stati soccorsi con l’ausilio di una scala aerea.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Catania in viale Nitta, evacuato un condominio e cinque persone in ospedale per inalazione di fumo

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