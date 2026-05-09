Inaugurazione del padiglione Italia senza politici erano tutti al padiglione Venezia
Ieri sera, 8 maggio, si è svolta l'inaugurazione dei 100 padiglioni nazionali alla Biennale di Venezia. Durante l'evento, il padiglione Italia è stato aperto senza la presenza di politici, che invece erano tutti al padiglione Venezia. La rottura tra le istituzioni veneziane e una parte del governo nazionale riguardo alla gestione della manifestazione si è manifestata ancora una volta in questa occasione.
La rottura tra le istituzioni veneziane e una parte (maggioritaria) del governo nazionale riguardo la Biennale di Venezia si è vista per l'ennesima volta ieri sera, 8 maggio, ultimo giorni di inaugurazioni dei 100 padiglioni nazionali. Era il giorno dell'inaugurazione del Padiglione Italia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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