Inaugurazione del padiglione Italia senza politici erano tutti al padiglione Venezia

Ieri sera, 8 maggio, si è svolta l'inaugurazione dei 100 padiglioni nazionali alla Biennale di Venezia. Durante l'evento, il padiglione Italia è stato aperto senza la presenza di politici, che invece erano tutti al padiglione Venezia. La rottura tra le istituzioni veneziane e una parte del governo nazionale riguardo alla gestione della manifestazione si è manifestata ancora una volta in questa occasione.

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