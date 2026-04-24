Il ministro della Cultura non prenderà parte alle manifestazioni di apertura della Biennale di Venezia, né durante le giornate di pre-apertura né alla cerimonia ufficiale prevista per il 9 maggio. La decisione arriva in seguito alle polemiche sollevate riguardo al padiglione russo, che hanno portato alla sua assenza dall’evento. Nessun altro rappresentante del governo parteciperà alla cerimonia di inaugurazione.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio. Diserterà dunque i padiglioni che, nelle scorse settimane, sono state al centro di una profonda polemica incrociata tra il direttore Pietrangelo Buttafuoco, lo stesso ministro e l’ Unione Europea per la presenza della Russia. Una vicenda sfociata nell’avvio dell’iter, da parte di Bruxelles, per tagliare i fondi all’esposizione. Di fronte alla scelta di Buttafuoco, ampi pezzi di maggioranza e governo si erano detti indignati. Il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, aveva assicurato che non avrebbe aperto perché la vicenda è “geopolitica”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russo

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