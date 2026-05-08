La Biennale di Venezia di quest'anno si è distintamente caratterizzata per una serie di proteste e tensioni politiche, con manifestazioni contro Israele e scontri durante il corteo pro-Palestina. Nel frattempo, il ministro si è recato al padiglione russo, dove ha dichiarato che all’Arsenale non si discute di guerra. Le contestazioni hanno coinvolto diverse parti, creando un’atmosfera di forte agitazione nel corso dell’evento.

Venezia, 8 maggio 2026 – Verrà ricordata come la Biennale delle contestazioni politiche. È sempre più teso il clima intorno all’Esposizione internazionale d’arte di Venezia, che due giorni fa ha tagliato il nastro della 621esima edizione con il blitz dei collettivi femministi Pussy Riot e Femen contro il padiglione russo. E oggi, una doppia protesta: la serrata anti-Israele d i una ventina di Padiglioni (non quello dell’Italia) e un corteo pro-Pal con 2mila partecipanti e scontri con la polizia. Tutto questo mentre il vicepremier Matteo Salvini ha visitato il Padiglione russo ai Giardini della Biennale. Durante il tour, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visionato le performance degli artisti – che da domani non saranno più visibili al pubblico – e incontrato la commissaria del padiglione, Anastasia Karneeva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biennale di Venezia, serrata senza precedenti anti-Israele. Scontri al corteo pro-Pal. Salvini al padiglione russo: “All’Arsenale non si parla di guerra”

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