Biennale di Venezia serrata senza precedenti anti-Israele Scontri al corteo pro-Pal Salvini al padiglione russo | All’Arsenale non si parla di guerra

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biennale di Venezia di quest'anno si è distintamente caratterizzata per una serie di proteste e tensioni politiche, con manifestazioni contro Israele e scontri durante il corteo pro-Palestina. Nel frattempo, il ministro si è recato al padiglione russo, dove ha dichiarato che all’Arsenale non si discute di guerra. Le contestazioni hanno coinvolto diverse parti, creando un’atmosfera di forte agitazione nel corso dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venezia, 8 maggio 2026 – Verrà ricordata come la Biennale delle contestazioni politiche. È sempre più teso il clima intorno all’Esposizione internazionale d’arte di Venezia, che due giorni fa ha tagliato il nastro della 621esima edizione con il blitz dei collettivi femministi Pussy Riot e Femen contro il padiglione russo. E oggi, una doppia protesta: la serrata anti-Israele d i una ventina di Padiglioni (non quello dell’Italia) e un corteo pro-Pal con 2mila partecipanti e scontri con la polizia.  Tutto questo mentre il vicepremier Matteo Salvini ha visitato il Padiglione russo ai Giardini della Biennale. Durante il tour, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visionato le performance degli artisti – che da domani non saranno più visibili al pubblico – e incontrato la commissaria del padiglione, Anastasia Karneeva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

biennale di venezia serrata senza precedenti anti israele scontri al corteo pro pal salvini al padiglione russo all8217arsenale non si parla di guerra
© Ilrestodelcarlino.it - Biennale di Venezia, serrata senza precedenti anti-Israele. Scontri al corteo pro-Pal. Salvini al padiglione russo: “All’Arsenale non si parla di guerra”

Notizie correlate

Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele. Salvini: "Buttafuoco ha ra...AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di...

Padiglioni chiusi, corteo pro Pal e scontri. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Esiste una Biennale di Venezia al di là delle polemiche; I Leoni dei Visitatori alla Biennale di Venezia sono un’opportunità per la critica d’arte. Cerchiamo di coglierla?; La strada dei 50 tornanti vista fiordo: scopri la serpentina di Kotor in Montenegro; Biennale di Venezia: per Pietrangelo Buttafuoco un ponte di cultura per la pace.

biennale di venezia biennale di venezia serrataBiennale di Venezia, serrata senza precedenti anti-Israele e corteo pro-Pal. Salvini al padiglione russo: All’Arsenale non si parla di guerraAltro giorno di tensione all’Esposizione internazionale d’arte. Una ventina di padiglioni nazionali (senza l’Italia e il Qatar) hanno chiuso in segno di protesta. Un migliaio di attivisti hanno rispos ... quotidiano.net

biennale di venezia biennale di venezia serrataAlla Biennale di Venezia 2026 serrata dei padiglioni per sciopero pro Palestina. La mappa delle protesteVenerdì 8 maggio si è tenuta alla Biennale d'Arte 2026 una giornata di sciopero e mobilitazione di Anga e dei sindacati contro la presenza del padiglione di Israele e per la dignità del lavoro cultura ... artribune.com

Digita per trovare news e video correlati.