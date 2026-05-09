Inaugurata la nuova sala Auser realizzata con le donazioni post alluvione
La nuova sala riunioni e conferenze di Auser è stata ufficialmente inaugurata nella Casa della Comunità di Conselice, con la presenza di numerose persone che hanno partecipato all’evento. L’inaugurazione ha attirato un pubblico numeroso, tanto da rendere difficile trovare posti a sedere. La struttura è stata realizzata grazie alle donazioni raccolte dopo l’alluvione che ha colpito la zona.
C’erano decine di persone, molte delle quali rimaste in piedi vista la grande affluenza, all’inaugurazione della nuova sala riunioni e conferenze di Auser, all’interno della Casa della Comunità di Conselice. Uno spazio rinnovato e reso possibile grazie alla donazione di Auser di arredi e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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