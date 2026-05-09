Inaugurata la nuova sala Auser realizzata con le donazioni post alluvione

La nuova sala riunioni e conferenze di Auser è stata ufficialmente inaugurata nella Casa della Comunità di Conselice, con la presenza di numerose persone che hanno partecipato all’evento. L’inaugurazione ha attirato un pubblico numeroso, tanto da rendere difficile trovare posti a sedere. La struttura è stata realizzata grazie alle donazioni raccolte dopo l’alluvione che ha colpito la zona.

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