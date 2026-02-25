Cybersicurezza inaugurata la nuova sala operativa di Roma Capitale

La sala operativa monitorerà i dati di oltre 16.700 strutture: 16 mila postazioni di lavoro, di cui 14.500 solo di Roma Capitale, più di 500 scuole e oltre 200 sedi amministrative All'Eur, negli spazi della Città metropolitana, Roma Capitale inaugura la sua nuova sala operativa per la sicurezza informatica. Monitorerà i dati di oltre 16.700 strutture: 16 mila postazioni di lavoro, di cui 14.500 solo di Roma Capitale, più di 500 scuole e oltre 200 sedi amministrative. “Questa sala operativa avanzata consente di rendere sicure le comunicazioni di tutti i dipendenti, ma anche i servizi ai cittadini", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Soltanto nel 2025, anno del Giubileo, la Capitale ha gestito la sicurezza di 35 grandi eventi mondiali e ha protetto i dati di 33,4 milioni di pellegrini. E in tutto il 2025 sono state bloccate 20,7 milioni di minacce dai sistemi Web application firewall, sono stati fermati più di 20. 🔗 Leggi su Romatoday.it

