A La Santissima Community Hub si inaugura La Cura nuova sala di lettura e studio realizzata insieme a L’Arsenale di Napoli

Giovedì 30 aprile alle 11:30 si terrà una conferenza stampa presso La Santissima Community Hub, situato in Vico Trinità delle Monache. L’evento riguarda l’apertura di una nuova sala di lettura e studio chiamata “La Cura”, realizzata in collaborazione con L’Arsenale di Napoli. La struttura è pensata come uno spazio dedicato alla rigenerazione urbana, alla cultura e alla coesione sociale, e si inserisce nel progetto di un “Terzo Luogo”.

Si terrà giovedì 30 aprile alle ore 11:30, presso La Santissima Community Hub in Vico Trinità delle Monache, la conferenza stampa di presentazione de “La Cura”, una nuova sala di lettura e studio concepita come "Terzo Luogo" dedicato alla rigenerazione urbana, alla cultura e alla coesione sociale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A La Santissima - Community Hub nasce Librissima, spazio dedicato ai libriIl debutto con Predatori libro di Celeste Costantino, poi mercatini, musica e incontri: all’Ex Ospedale Militare la cultura diventa esperienza... Leggi anche: All’hub Too Lele Sangalli chiude "Oggi studio, domani fatturo!" e inaugura la mostra "Dal valore al segno" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alla Santissima arriva Quant’Arte: la mostra gratis tra arte e fisica quantistica fino al 26 aprile; Pinko, trunk show con 300 ospiti: riflettori sulla collezione spring-summer 2026; Pinko Trunk Show a La Santissima; +++ Eventi Campania fino al 26 aprile 2026: concerti, spettacoli, mostre e sagre. PROGRAMMA - Torna Mercato Meraviglia a La Santissima Community Hub di Napoli dal 12 al 14 dicembreDal 12 al 14 dicembre torna Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente che promuove l’artigianato contemporaneo, nuovamente negli spazi de La Santissima - Community Hub, che coproduce la ... napolimagazine.com Napoli, la Santissima community hub: Siamo polo culturale per cittàLa Santissima community hub di Napoli non e’ una discoteca e’ un progetto di rigenerazione urbana a vocazione culturale che riconsegna gli spazi alla collettivita’ per la collettivita’. E’ quanto si ... cronachedellacampania.it Liberamente | 25 Aprile 2026 | La Santissima community hub - facebook.com facebook