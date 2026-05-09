Inaugurata al Fortilizio della Cittadella la mostra ' Donne dee Studi di artiste'
Venerdì 8 maggio è stata aperta al pubblico la mostra intitolata ‘Donne dee. Studi di artiste’, allestita presso il Fortilizio della Cittadella. L'esposizione, promossa dal Comune di Pisa, presenta una serie di opere realizzate da diverse artiste, con un focus sul tema delle divinità femminili. L'evento si inserisce nel calendario culturale della città e resterà visitabile nei prossimi giorni.
E' stata inaugurata nella giornata di venerdì 8 maggio la mostra promossa dal Comune di Pisa ‘Donne dee. Studi di artiste’, organizzata dal comitato Arte Donna e curata da Gianfalco Masini, visitabile fino a domenica 24 maggio all’interno del Fortilizio della Cittadella - Casa degli artisti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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