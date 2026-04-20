In viaggio con gli stecchi di Pacini | inaugurata mostra al Fortilizio della Cittadella

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile è stata inaugurata al Fortilizio della Cittadella, anche conosciuto come Casa degli artisti pisani, la mostra intitolata “In viaggio con gli stecchi di Pacini”. L’evento è stato promosso dal Comune di Pisa e curato da Nicola Micieli. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo non specificato, e presenta opere legate alla figura di Pacini e ai suoi strumenti.

Pisa, 20 aprile 2026 – E’ stata inaugurata giovedì 16 aprile, nel Fortilizio della Cittadella - Casa degli artisti pisani, la mostra “In viaggio con gli stecchi di Pacini”, promossa dal Comune di Pisa e curata da Nicola Micieli. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, l’artista Gianfranco Pacini, il curatore della mostra Nicola Micieli e il critico d’arte Lodovico Gierut. L’esposizione sarà visitabile a ingresso gratuito fino a domenica 3 maggio e offrirà ai visitatori la possibilità di visitare anche la Torre Guelfa. La mostra rimarrà aperta dal martedì al venerdì con orario 10-13 e 16-19, mentre il sabato, la domenica e nella giornata del 1° maggio sarà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 19.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cultura, inaugurata al Fortilizio della Cittadella la mostra “In viaggio con gli stecchi di Pacini”

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