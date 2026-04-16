Cultura | inaugurata al Fortilizio della Cittadella la mostra ' In viaggio con gli stecchi di Pacini'

Giovedì 16 aprile è stata aperta al Fortilizio della Cittadella, chiamato anche Casa degli artisti pisani, la mostra intitolata ‘In viaggio con gli stecchi di Pacini’. L’evento, promosso dal Comune di Pisa e curato da Nicola Micieli, presenta un’esposizione dedicata alle opere dell’artista Pacini, che si svolge presso uno dei luoghi storici della città. La mostra rimarrà visitabile nei prossimi giorni.

E' stata inaugurata giovedì 16 aprile, nel Fortilizio della Cittadella - ‘Casa degli artisti pisani’, la mostra ‘In viaggio con gli stecchi di Pacini’, promossa dal Comune di Pisa e curata da Nicola Micieli. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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