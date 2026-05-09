Sabato 16 maggio alle 17 si terrà a Roma la presentazione del volume «Per quattro piante di marijuana sul balcone» presso il Teatro Tor Bella Monaca. L’evento si svolgerà in via Bruno Cirino 5 e riguarda un racconto televisivo scritto da Walter Croce. La presentazione prevede la partecipazione di autori e ospiti che discuteranno del progetto e del contenuto del libro.

ROMA – Sabato 16 maggio, alle ore 17 nel Teatro Tor Bella Monaca di Roma, in via Bruno Cirino 5, si terrà la presentazione del volume «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo» di Walter Croce, con prefazione di Massimo Cinque, autore e firma di programmi storici Rai come Fantastico, Domenica In e Unomattina, nonché docente alla Luiss e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’evento rappresenta la presentazione nazionale ufficiale del libro, appuntamento centrale e più importante del tour che accompagnerà l’opera in tutta Italia. Il volume non è una semplice autobiografia, ma una cronaca dall’interno dei decenni d’oro della televisione italiana, raccontata da chi ne ha vissuto in prima persona l’evoluzione, tra fasti, intuizioni, sperimentazioni e anche lati oscuri.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In scena a Roma «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo» di Walter Croce

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