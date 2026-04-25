La Guardia di Finanza ha arrestato due uomini sul territorio valdarnese durante due interventi distinti, trovando nelle loro disponibilità sostanze stupefacenti e piante di marijuana. Le operazioni hanno portato al sequestro di droga e alla cattura dei sospetti, che ora si trovano in carcere. Entrambi gli interventi sono stati condotti nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Guardia di finanza impegnata in due, distinte, occasioni sul territorio valdarnese. Nell’ambito dei servizi di controllo delle fiamme gialle della compagnia di San Giovanni avvenuti nei giorni scorsi i militari hanno tratto in arresto due persone, un italiano trovato in possesso di sostanze stupefacenti e un cittadino albanese latitante, destinatario di mandato di arresto europeo a suo tempo sottrattosi di un ordine di carcerazione. A finire nei guai per spaccio e consumo di stupefacenti è stato un 60enne residente nel comune di Cavriglia che, con precedenti già noti in tema di stupefacenti, è stato fermato dai finanzieri che, dopo un accurato controllo della sua auto, hanno rinvenuto nella parte posteriore ben adagiata una busta voluminosa contenente 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finanza arresta due uomini per droga. Trovate anche piante di marijuana

Operazione Cannabis Light, 3 arresti e quasi due chili di droga sequestrati

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