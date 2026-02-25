Precipita dal balcone di un b&b a Roma dopo quattro mesi il bimbo di 11 anni è fuori pericolo
Un bambino di 11 anni è uscito dalla riabilitazione dopo essere caduto dal balcone di un b&b a Roma, un incidente che si è verificato il 21 ottobre. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo mentre si trovava sul balcone. Ora il bambino torna a casa, dove può riprendere a giocare e parlare con i familiari, che lo hanno sempre sostenuto durante il percorso di recupero.
Il piccolo caduto il 21 ottobre da un b&b in zona Tiburtina a Roma ha concluso la riabilitazione. "Parla, gioca e riconosce i parenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma – Precipita dal balcone a 11 anni: dopo quattro mesi Rocco è fuori pericolo, la mamma: «Un miracolo»Grande festa dopo l'incidente, tragico, avvenuto il 22 ottobre che aveva lasciato poche speranze alla famiglia del bambino ROMA – Una caduta di oltre dieci m ... etrurianews.it
Cade dal balcone per salutare la sorellina, miracolo a Roma. Rocco è salvo (dopo 4 mesi): la madre: «È un miracolo»Nessuno ci credeva più. E invece «le preghiere lo hanno salvato: un vero miracolo», dice commossa Santina, la madre di Rocco, l'11enne precipitato lo scorso 22 ottobre ... ilmessaggero.it
