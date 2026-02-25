Precipita dal balcone di un b&b a Roma dopo quattro mesi il bimbo di 11 anni è fuori pericolo

Un bambino di 11 anni è uscito dalla riabilitazione dopo essere caduto dal balcone di un b&b a Roma, un incidente che si è verificato il 21 ottobre. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo mentre si trovava sul balcone. Ora il bambino torna a casa, dove può riprendere a giocare e parlare con i familiari, che lo hanno sempre sostenuto durante il percorso di recupero.