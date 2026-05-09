In fuga con il furgone dopo l’urto a un’auto in sosta Rintracciato in poche ore dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Montevarchi ha individuato e fermato il conducente di un furgone che si era allontanato dopo aver urtato un'auto parcheggiata in via Pascoli. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, in poche ore, gli agenti sono riusciti a rintracciare il veicolo e il suo conducente. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o danni riportati dall'altra vettura.

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