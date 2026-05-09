In fuga con il furgone dopo l’urto a un’auto in sosta Rintracciato in poche ore dalla Polizia Locale
La Polizia Locale di Montevarchi ha individuato e fermato il conducente di un furgone che si era allontanato dopo aver urtato un'auto parcheggiata in via Pascoli. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, in poche ore, gli agenti sono riusciti a rintracciare il veicolo e il suo conducente. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o danni riportati dall'altra vettura.
Nuovo intervento della Polizia Locale di Montevarchi che ha rintracciato il conducente di un furgone responsabile di un incidente in via Pascoli. Il mezzo aveva urtato un’auto parcheggiata nei pressi della rotatoria, dandosi poi alla fuga. Il danno, di una certa entità, è stato rilevato alle ore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Fugge con l'auto da 40mila euro dopo il test drive: rintracciato e arrestato dalla poliziaL'uomo, che si era finto un diplomatico in servizio presso un’ambasciata estera, è ritenuto il responsabile del furto commesso a dicembre ai danni di...
Leggi anche: Il 2 marzo l'incidente, i danni alle auto in sosta e la fuga: la polizia locale di Verona rintraccia il veicolo
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Fuga dalla Polizia locale con il figlio in auto: inseguimento e incidente a Chiarbola, arrestato; Sicurezza stradale, un uomo denunciato dalla Polizia Locale per non essersi fermato all’alt intimato dalla pattuglia; Ragazzo senza patente fugge contromano e cerca di investire un agente: folle inseguimento a Milano; Polizia locale in inseguimento a Torino: fuga tra le vie, poi l’auto abbandonata con droga e coltello.
Avezzano, doppio intervento della Polizia Locale: fuga pericolosa, inseguimento e fermo. Denunciato giovane recidivoAvezzano – Due episodi distinti, a distanza di pochi giorni, ma un filo conduttore evidente: il controllo costante del territorio, la conoscenza puntuale dei soggetti già noti e una capacità ... terremarsicane.it
Polizia Locale, sessanta veicoli controllati ad aprile in via Amendola con diciassette sanzioniSessanta veicoli controllati e diciassette sanzioni. È questo il bilancio del mese di aprile sui controlli effettuati dal reparto di Sicurezza stradale della Polizia Locale in via Amendola. Continuano ... sassuolo2000.it
CRONACA ++ L'appello della Polizia locale di Farigliano. I criminali inviano mail o messaggi che imitano quelli di aziende conosciute facebook
Le multe possono arrivare a superare i mille euro. La polizia locale raccomanda prudenza e rispetto delle regole x.com
Polizia Locale Roma Capitale: esperienze reddit