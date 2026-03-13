Il 2 marzo l' incidente i danni alle auto in sosta e la fuga | la polizia locale di Verona rintraccia il veicolo

Da veronasera.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 marzo in via Camuzzoni si è verificato un incidente con fuga che ha causato danni a diverse auto in sosta. La polizia locale di Verona ha identificato e rintracciato il veicolo coinvolto nell'incidente, evitando che il responsabile rimanesse impunito. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento. Gli agenti hanno completato le verifiche e avviato le procedure previste dalla legge.

Nella notte appena trascorsa un altro sinistro in via Carisio. Dall’inizio dell’anno già 277 incidenti in città La polizia locale di Verona è riuscita a individuare il veicolo responsabile di un incidente con fuga avvenuto lo scorso 2 marzo in via Camuzzoni, un episodio che aveva provocato «danni importanti» a diverse auto parcheggiate ma, fortunatamente, nessun ferito. Lo riferisce quest'oggi il Comune di Verona attraverso una nota. L’attività investigativa è stata condotta dagli specialisti del nucleo infortunistica, che ancora una volta sono riusciti a risalire al presunto responsabile grazie a un lavoro di analisi tecnica e di verifica delle immagini di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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