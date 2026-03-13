Il 2 marzo l' incidente i danni alle auto in sosta e la fuga | la polizia locale di Verona rintraccia il veicolo

Il 2 marzo in via Camuzzoni si è verificato un incidente con fuga che ha causato danni a diverse auto in sosta. La polizia locale di Verona ha identificato e rintracciato il veicolo coinvolto nell'incidente, evitando che il responsabile rimanesse impunito. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento. Gli agenti hanno completato le verifiche e avviato le procedure previste dalla legge.

Nella notte appena trascorsa un altro sinistro in via Carisio. Dall’inizio dell’anno già 277 incidenti in città La polizia locale di Verona è riuscita a individuare il veicolo responsabile di un incidente con fuga avvenuto lo scorso 2 marzo in via Camuzzoni, un episodio che aveva provocato «danni importanti» a diverse auto parcheggiate ma, fortunatamente, nessun ferito. Lo riferisce quest'oggi il Comune di Verona attraverso una nota. L’attività investigativa è stata condotta dagli specialisti del nucleo infortunistica, che ancora una volta sono riusciti a risalire al presunto responsabile grazie a un lavoro di analisi tecnica e di verifica delle immagini di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati La Polizia Locale recupera un’auto rubata, al veicolo erano state applicate targhe anch'esse provento di furtoIl veicolo sottratto a Bologna nel settembre scorso è stato rinvenuto a Santarcangelo. Leggi anche: Crolla il muro di un vecchio fabbricato, danni alle auto in sosta Una selezione di notizie su Il 2 marzo l'incidente i danni alle... Temi più discussi: L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di Verona; Giornata della Donna a Verona: 150 eventi tra arte e diritti; PM10: allerta - colore arancione fino al 6 marzo 2026 compreso / Notizie / Novità / Homepage; Verona, L'Olimpiade, 25/02/2026. Festa della Donna a Verona: vaccini contro l’Hpv gratisFesta della Donna a Verona: l'Ulss 9 lancia due giornate per offrire il vaccino contro gratis l'Hpv, cioè il papillomavirus ... veronaoggi.it L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di VeronaDalla cultura del rispetto alla salute di genere, istituzioni e territorio uniti in un calendario diffuso fino a giugno per riflettere, attraverso teatro, mostre e incontri, sul ruolo delle donne e su ... veronasera.it Il Centro Federale di Verona modifica gli orari dei corsi di ginnastica in acqua. Niente più musica durante le ore in cui il campione olimpico prepara i prossimi giochi x.com Daniele De Rossi dovrà scegliere la formazione adatta al gioco del Verona: ampia scelta a centrocampo ed attacco. Baldanzi da valutare se in panchina - facebook.com facebook