Nell'edizione del 9 maggio del Fatto Quotidiano si analizza come le guerre in corso stanno influenzando i governi europei, con una forte pressione sulla loro stabilità. Tra i temi principali, l'articolo evidenzia come vari leader politici affrontino difficoltà crescenti, con alcuni che si trovano a dover negoziare decisioni delicate in un clima di tensione crescente. La situazione politica nei diversi paesi europei si sta sviluppando sotto l'effetto di conflitti internazionali.

Al capolinea. La guerra presenta il conto ai governi europei: da Merz a Macron, leader in picchiata. Merz ultimo tra i politici popolari, Macron è rimasto solo, mentre Rn vola al 34% E i Nordici sono ostaggio di alleanze variabili di Salvatore Cannavò, Luana De Micco e Alessia Grossi Il verdetto dell’oste di Marco Travaglio. Mai chiedere all’oste se il vino è buono. E invece è proprio ciò che accade sulla grazia alla Minetti, fortunata vincitrice dell’impietosa lotteria del Quirinale che premia appena il 2% dei concorrenti. Chi dovrebbe rimangiarsela? Mattarella, cioè colui che l’ha concessa in tutta fretta e in gran segreto. Chi dovrebbe ribaltare il parere favorevole ora .🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio: Le guerre uccidono i governi europei e gonfiano

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