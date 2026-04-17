In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Aprile | 23 aerei Usa da Aviano con le armi per il Golfo

Il 16 aprile, sul Fatto Quotidiano, si parla di 23 aerei statunitensi provenienti da Aviano, destinati al Golfo con armi a bordo. Nell’articolo si descrivono tensioni tra Iran e Stati Uniti, con riferimenti a dichiarazioni di Trump e a possibili aperture per le navi nello Stretto di Hormuz. Viene inoltre riportato il rifiuto inglese di cedere su alcune questioni commerciali e citazioni di un collaboratore di Marco Travaglio.

Furia epica. Iran, Trump bullizza pure Starmer. Spiragli per le navi a Hormuz. Ricatti. “Sui dazi ho concesso un buon accordo e quando ho poi chiesto il loro aiuto non si sono fatti trovare” L’inglese: “Non cederò” di Sabrina Provenzani L’amico di famiglia di Marco Travaglio. Per la Meloni le pulizie di Pasqua fra gli amici sembravano non finire più: dai piccoli (Delmastro, Bartolozzi e Santanchè) ai grandi (Trump, Netanyahu e Orbán). Purtroppo si sono interrotte sul più bello, quando poteva liberarsi o almeno distanziarsi da quello più costoso e petulante: Zelensky. Invece se lo tiene stretto, anche se l’ha ereditato . L’intervista. Intervista a Francesca Albanese: ‘Da Gaza al Libano: Israele ci ha trascinato in una spirale di morte’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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