In edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile, si analizzano alcune affermazioni fatte da Giorgia Meloni riguardo a vari temi come guerre, prezzi, lavoro e sanità. Viene effettuato un fact checking su alcune dichiarazioni che riguardano l’Italia e la sua situazione attuale. L’articolo si concentra su come vengono presentate certe informazioni e su eventuali discrepanze tra le affermazioni e i dati disponibili.

Fact Checking. Guerre, prezzi, lavoro e sanità: l’Italia virtuale di Giorgia Meloni. Mistificazioni e bugie: “Abbiamo recuperato potere d’acquisto”, “le misure sulla benzina stanno funzionando”, “noi, autonomi da Usa e Israele” di A cura di Patrizia De Rubertis, Alessia Grossi, Alessandro Mantovani, Tommaso Rodano e Roberto Rotunno, Cazzatollah di Marco Travaglio. Corriere:: “Il regime degli ayatollah è fallito da tempo. In piazza c’è chi inneggia alla monarchia e al ritorno del figlio del Pahlavi” (Polito, 12.1). Repubblica: “Bazyar: ‘La rivoluzione ci sarà, il sistema non regge più’” (16.1). “Ebadi: ‘Per liberarci l’intervento straniero è indispensabile’” (11. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Aprile: Il favoloso mondo di Meloni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo: Partono i soldati e Meloni parla dei bimbi nelRuggito del leone Meloni scappa e pensa alla famiglia nel bosco: “Giudici ideologizzati” Diversivo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Balle sul Ponte militare: smentiti Salvini eAlla manifestazione per gli iraniani repressi dal regime hanno partecipato Conte, Bonelli, Fratoianni e Schlein, cioè i leader accusati di non...

Temi più discussi: Claudia Conte, grosso guaio al Viminale: l’amica di Piantedosi e FdI; In direzione contraria - Trump, l'Iran e il coniglio gaudente: le ore decisive (forse) per la fine della guerra. Meloni e la foto col pentito del clan Senese; In direzione contraria - Iran, Trump ha un problema di nome Netanyahu. Meloni e il mondo che non c'è: la premier è in campagna elettorale; Blog | Tira di più.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo: Partono i soldati e Meloni parla dei bimbi nel(Adnkronos) - L'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km. Una distanza simile è ampiamente inferiore a quella che separa Teheran da ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati Pedio, Romanelli e RossiMilano, 28 feb. (Adnkronos) - Ci sono volute alcune ore e il lavoro congiunto di vigili del fuoco, Polizia locale e Atm per spostare il tram della linea 9 che ieri, probabilmente a causa del malore ... ilfattoquotidiano.it

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Il No ha stravinto. E anche Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa. Resta però una domanda politica: perché, poi, il governo aveva tanta fretta di mettere sotto controllo la magistratura Da una parte Andrea Delmastro, travolto dallo scoop del Fatto sui suoi r x.com