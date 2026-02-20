Tra la macchina e l’appartamento nascondeva 30mila euro di cocaina
Il 16 febbraio, la polizia di Bressanone ha scoperto un traffico di droga tra un’auto e un appartamento, con 30mila euro di cocaina nascosti. Durante un controllo, gli agenti hanno notato che l’auto, intestata a un uomo pregiudicato di Bolzano, si aggirava in modo sospetto nel centro cittadino. Alla guida c’era un giovane albanese, nervoso e agitato. La perquisizione ha portato alla scoperta di una quantità considerevole di sostanza stupefacente nascosta tra il veicolo e l’appartamento. La vicenda si sta sviluppando nelle ultime ore.
Insomma, c’erano tutti gli elementi per un controllo approfondito, cui si sono aggiunti gli agenti del commissariato del Brennero. E i riscontri non sono mancati: sotto il sedile sono stati trovati alcuni involucri di cocaina dal peso di 430 grammi. Attraverso degli approfondimenti si è arrivati al comune di Naz-Sciaves, dove il giovane alloggiava temporaneamente. Nell’appartamento, su indicazione dello stesso, dentro una pentola sono stati trovati altri 120 grammi di cocaina, oltre al classico bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento. Al dettaglio, almeno 500 dosi sarebbero saltate fuori, facendo alzare la giovane su per giù 30mila euro.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestato
Leggi anche: Trovato con 30mila euro di profumi in macchina: carico sequestratoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scontro sull’Aurelia tra auto e furgone, un ferito; Incidente sull'autostrada Palermo-Catania: scontro tra una macchina, un furgone e un carro funebre; Il miraggio del parcheggio tra Ztl, multipiano e divieti di sosta; Meno auto in città: è scontro tra l’Europa e i sindaci.
La fantomatica macchina di Majorana è arrivata al SenatoDa diversi anni il nome di Ettore Majorana, uno dei fisici italiani più importanti di sempre, che si occupò soprattutto di fisica nucleare e di meccanica quantistica relativistica, è associato tra le ... ilpost.it
Muore schiacciato tra cancello e auto nel Cosentino: avrebbe avuto un infarto vedendo la sua macchina muoversiA Fagnano Castello centro del Cosentino il 68enne Vincenzo Barone è morto schiacciato tra cancello e auto nel Cosentino. C’è l’ipotesi di un malore: avrebbe potuto avere un infarto vedendo la sua ... fanpage.it
Cerco appartamento per vacanze Siamo una coppia che vuole venire in vacanza a Malaga una settimana ad agosto. Cerchiamo un appartamento dotato di cucina, non vorremmo noleggiare la macchina quindi preferibilmente la casa dovrebbe essere ben col - facebook.com facebook