Tra la macchina e l’appartamento nascondeva 30mila euro di cocaina

Il 16 febbraio, la polizia di Bressanone ha scoperto un traffico di droga tra un’auto e un appartamento, con 30mila euro di cocaina nascosti. Durante un controllo, gli agenti hanno notato che l’auto, intestata a un uomo pregiudicato di Bolzano, si aggirava in modo sospetto nel centro cittadino. Alla guida c’era un giovane albanese, nervoso e agitato. La perquisizione ha portato alla scoperta di una quantità considerevole di sostanza stupefacente nascosta tra il veicolo e l’appartamento. La vicenda si sta sviluppando nelle ultime ore.

Insomma, c’erano tutti gli elementi per un controllo approfondito, cui si sono aggiunti gli agenti del commissariato del Brennero. E i riscontri non sono mancati: sotto il sedile sono stati trovati alcuni involucri di cocaina dal peso di 430 grammi. Attraverso degli approfondimenti si è arrivati al comune di Naz-Sciaves, dove il giovane alloggiava temporaneamente. Nell’appartamento, su indicazione dello stesso, dentro una pentola sono stati trovati altri 120 grammi di cocaina, oltre al classico bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento. Al dettaglio, almeno 500 dosi sarebbero saltate fuori, facendo alzare la giovane su per giù 30mila euro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

