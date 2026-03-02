corruzione divieto di dimora in campania per il consigliere regionale fi giovanni zannini

Un consigliere regionale campano, ex esponente del partito di governo e ora membro di Forza Italia, è stato sottoposto a una misura cautelare che gli impone il divieto di dimora in Campania. La decisione riguarda Giovanni Zannini, che fino a poco tempo fa faceva parte del gruppo deluchiano. La vicenda si lega a un'inchiesta sulla corruzione che coinvolge direttamente il politico.

C’è una misura cautelare per Giovanni Zannini, il consigliere regionale campano ex deluchiano rieletto alle ultime elezioni nelle file di Forza Italia. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto le richieste della procura – che ne aveva chiesto il carcere – e ne ha disposto il divieto di dimora in Campania. Stessa misura per i coindagati, gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, i dominus dell’azienda di latticini Spinosa spa, per i quali, secondo l’accusa, si sarebbe adoperato per aiutarli a costruire un nuovo stabilimento caseario a Cancello Arnone. In queste ore i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, stanno eseguendo le misure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

