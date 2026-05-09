In Atm grave stato di tensione i sindacati chiedono un incontro urgente a Mattei

Dopo l'ultima giornata di sciopero, i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno inviato una nota al commissario del Comune, chiedendo un incontro urgente con il responsabile di Atm Spa. La richiesta nasce da un grave stato di tensione tra le parti, che ha portato a un confronto diretto sulle relazioni industriali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per calmare gli animi.

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