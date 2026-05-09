In Atm grave stato di tensione i sindacati chiedono un incontro urgente a Mattei
Dopo l'ultima giornata di sciopero, i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno inviato una nota al commissario del Comune, chiedendo un incontro urgente con il responsabile di Atm Spa. La richiesta nasce da un grave stato di tensione tra le parti, che ha portato a un confronto diretto sulle relazioni industriali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per calmare gli animi.
Richiesta d'incontro urgente al commissario del Comune Mattei. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno trasmesso una nota sulla relazioni industriali ad Atm Spa dopo l'ultima giornata di sciopero. Le organizzazioni parlano di grave stato di tensione, il progressivo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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