In Altre Parole | Riccardo Cocciante Rosy Bindi e Carlo Calenda tra gli ospiti

Sabato 9 maggio alle 20, va in onda una nuova puntata di In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Riccardo Cocciante, Rosy Bindi e Carlo Calenda. La trasmissione si concentra su temi di attualità e cultura, con interventi e interventi di personaggi noti del panorama italiano. La puntata si svolge in diretta, offrendo uno spaccato sulle discussioni più recenti.

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Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 9 maggio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 9 maggio 2026. In apertura di puntata, Massimo Gramellini ospita Rosy Bindi per un confronto sui fatti più rilevanti della settimana. Nel corso della serata, spazio a un’intervista con l’attore Michele Riondino, al cinema con il film Illusione; a una conversazione con lo scrittore Niccolò Ammaniti, in libreria con il suo nuovo romanzo Il custode; e a un momento speciale con il cantautore e compositore Riccardo Cocciante, che ha da poco festeggiato i suoi 80 anni, di cui 60 trascorsi a incantare il pubblico con le sue canzoni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - In Altre Parole: Riccardo Cocciante, Rosy Bindi e Carlo Calenda tra gli ospiti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate In Altre Parole: Rosy Bindi, Gad Lerner e Marianna Aprile tra gli ospitiCome ogni sabato, Massimo Gramellini torna con un nuovo appuntamento di In Altre parole, il programma di attualità e cultura, in onda alle 20:30 su... In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIl sabato sera di La7 si riaccende con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon riscontro ottenuto nella scorsa puntata, che ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In altre Parole: tra gli ospiti Riccardo Cocciante e Carlo Calenda; Amici 25, Riccardo eliminato: le sue parole tra lacrime e paura del futuro; Zanardi: la grandezza che non alza la voce. Un silenzio lungo sei anni più di ogni altra parola; Secondo uno studio di Yale la musica rock può rieducare il cervello. In altre parole, gli ospiti di sabato 9 maggio di Massimo GramelliniNuovo appuntamento con In Altre Parole, sabato 9 maggio 2026 su La7. Massimo Gramellini racconterà i tanti, ma davvero tanti fatti della settimana insieme ai suoi ospiti sia del cast fisso che quelli ... dituttounpop.it In altre parole, un altro modo di guardare al presente, di essere dentro la realtà e di raccontare i sette giorni appena trascorsi attraverso lo sguardo e il pensiero di Massimo Gramellini. Il rototalk del sabato se ... la7.it #InAltreParole stiamo già tornando! Ospiti stasera Riccardo Cocciante, Niccolò Ammaniti, Michele Riondino, Maria Chiara Giannetta, Carlo Calenda, Rosy Bindi e Maurizio De Giovanni Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #La7 #MassimoGramellini x.com