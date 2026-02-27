Agricoltura irpina e aree interne | il punto all' assemblea provinciale CIA

Oggi si è svolta a Avellino l’assemblea provinciale della CIA, dove si è discusso del rafforzamento delle eccellenze agricole irpine e dell’impegno della Regione Campania nello sviluppo delle zone interne. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore agricolo locale, pronti a confrontarsi sulle sfide e le opportunità che interessano l’agricoltura in questa parte della regione.

AVELLINO – Il consolidamento delle eccellenze rurali irpine e il ruolo strategico della Regione Campania nello sviluppo delle aree interne sono stati i temi al centro dell’Assemblea Provinciale della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), svoltasi questa mattina. L'appuntamento ha segnato un momento di confronto diretto tra le sigle di categoria e i rappresentanti istituzionali, focalizzando l'attenzione sul futuro del comparto agricolo in provincia di Avellino. All'incontro ha preso parte Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, il quale ha tracciato un bilancio del lavoro svolto e delineato le linee d'azione per la nuova fase politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

