Imola pronta ad accogliere la Fia WEC 6 Hours of Imola 2026

L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad ospitare la gara FIA WEC 6 Hours of Imola 2026, che si terrà dal 17 al 19 aprile. La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse squadre e vetture di endurance, con piloti provenienti da vari paesi. La pista sarà il palcoscenico di tre giorni di competizioni intense e prove di resistenza.

L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l'Automobile) WEC (World Endurance Championship) 6 Hours of Imola 2026, in programma dal 17 al 19 aprile. Round di apertura del FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar, ospiterà anche il Prologo. Per il terzo anno consecutivo, il circuito di Imola accoglie una delle competizioni di maggiore rilievo del panorama endurance internazionale, confermando il proprio posizionamento nel calendario iridato e la capacità organizzativa maturata nelle precedenti edizioni. L'edizione 2026 vedrà al via 14 Case costruttrici impegnate nelle categorie Hypercar e LMGT3, in un contesto tecnico e sportivo tra i più competitivi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imola pronta ad accogliere la Fia WEC 6 Hours of Imola 2026 Articoli correlati Imola pronta ad accogliere la Fia Wec & Hours of Imola 2026. 14 case costruttrici al via. L'autodromo conferma il proprio ruolo centrale nel mondiale enduranceL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance... Calendario FIA WEC 2026: il programma di tutta la stagione, Imola ad aprileSaranno ancora otto le prove che segneranno il FIA World Endurance Championship 2026. Contenuti utili per approfondire Imola pronta Temi più discussi: Imola pronta ad accogliere la FIA WEC 6 hours of Imola 2026; Imola pronta per il Wec, ma la F1 che cosa aspetta a cambiare calendario; Imola pronta per la FIA WEC 6 Hours 2026: 14 costruttori al via; Imola accende il WEC 2026: 14 costruttori e Ferrari davanti al pubblico di casa. Imola accende il WEC 2026: 14 costruttori e Ferrari davanti al pubblico di casaImola pronta a ospitare la 6 Hours of Imola 2026 del FIA WEC con 14 costruttori al via e una fan zone dedicata agli appassionati. f1ingenerale.com Imola pronta per la FIA WEC 6 Hours 2026: 14 costruttori al viaDal 17 al 19 aprile Imola ospita il FIA WEC 2026 con 14 costruttori al via. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara a vivere un ... affaritaliani.it Dal paddock di Melbourne si alza la possibilità di una cancellazione di due tappe con calendario a 22 gare. Imola è comunque pronta Tutta la storia nel link al primo commento - facebook.com facebook #Imola può davvero tornare nel calendario Ecco a che punto è la situazione ⤵️ #F1 #ImolaGP #AusGP x.com