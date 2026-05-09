Immobiliare | Vonovia perde l’utile l’Italia cresce del 2,2%

Nel settore immobiliare, il gruppo tedesco ha registrato una perdita di utile, mentre il mercato italiano ha segnato una crescita del 2,2 per cento. Il conflitto in Medio Oriente ha portato a un aumento dei costi per alcune aziende, tra cui Vonovia. La situazione italiana, invece, ha beneficiato di fattori diversi, che hanno contribuito all'incremento del settore immobiliare nel nostro paese.

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? Punti chiave Perché il mercato italiano cresce mentre Vonovia perde l'utile?. Come influisce il conflitto in Medio Oriente sui costi di Vonovia?. Quali titoli di Piazza Affari hanno registrato i cali più pesanti?. Perché le vendite al dettaglio in Italia superano quelle europee?.? In Breve Vonovia registra calo utile 4,1% per aumento tassi decennali al 4,5%. Gabetti perde 10,7% mentre IGD cresce con utile netto di 5,7 milioni. Eurocommercial Properties registra vendite al dettaglio in Italia cresciute del 7,4%. Domande mutui USA calano 4,4% con tassi trentennali al 6,45%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Immobiliare: Vonovia perde l’utile, l’Italia cresce del 2,2% ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Immobiliare, settimana negativa in Borsa. Tonfo del colosso tedesco VonoviaSettimana negativa per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei e quelli italiani in calo, mentre il conflitto con l’Iran si avvia alla... Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei...