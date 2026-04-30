Crédit Agricole cresce in Italia | utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, la banca ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro, con oltre 6 milioni di clienti in Italia. La presenza sul territorio si è consolidata ulteriormente, rafforzando il ruolo del gruppo nel mercato domestico. Questi dati confermano la crescita e la stabilità dell’istituto nel paese, che continua ad espandersi e a rafforzare la propria posizione nel settore bancario italiano.
Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei territori: Crédit Agricole conferma la solidità del proprio ruolo in Italia, secondo mercato domestico del gruppo.I risultati, resi noti oggi, raccontano di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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