Immobiliare settimana negativa in Borsa Tonfo del colosso tedesco Vonovia

La settimana in Borsa si chiude con una perdita significativa per il settore immobiliare. Il titolo del colosso tedesco Vonovia ha registrato un valore in calo, contribuendo al ribasso complessivo dei listini europei e italiani. Gli investitori hanno reagito alle ultime variazioni di mercato, portando a una flessione generale delle azioni immobiliari. La situazione si è mantenuta stabile fino alla chiusura delle contrattazioni.

Settimana negativa per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei e quelli italiani in calo, mentre il conflitto con l’Iran si avvia alla quarta settimana sconvolgendo i mercati energetici e spingendo gli investitori a rivedere al rialzo le previsioni sugli aumenti dei tassi da parte della Banca centrale europea (BCE) quest’anno (ora ne sono previsti tre da 25 punti base, di cui il primo ad aprile o giugno), con conseguenze prospettiche anche sul mercato immobiliare. La settimana è stata segnata dal tonfo in Borsa di Vonovia, il più grande gruppo immobiliare tedesco, che ha registrato risultati sotto le attese nel 2025, nonostante sia tornato in utile dopo la peggiore crisi immobiliare del paese degli ultimi decenni e beneficiando di un aumento del valore degli immobili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Immobiliare, settimana negativa in Borsa. Tonfo del colosso tedesco Vonovia Articoli correlati Immobiliare, settimana negativa in Borsa con il conflitto. Si salva Next Re per l’OPASettimana fortemente negativa per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei e quelli italiani in netto calo, in scia alle forti vendite... Immobiliare: settimana positiva per il settore europeo, negativa Piazza AffariSettimana mista per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei in rialzo e quelli italiani in calo.