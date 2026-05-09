Nella settimana appena trascorsa, il settore immobiliare europeo ha registrato una chiusura negativa in Borsa. Tra i titoli più influenti c’è stata la performance di Vonovia, la principale società immobiliare del continente per capitalizzazione di mercato, che si occupa principalmente di immobili residenziali. L’andamento dei titoli è stato influenzato dai risultati trimestrali pubblicati dalle varie società del settore.

Settimana negativa per il settore immobiliare in Borsa in Europa, su cui ha inciso la performance di Vonovia, la più grande società immobiliare in Europa per capitalizzazione di mercato, specializzata nella gestione di immobili residenziali. Il colosso tedesco ha annunciato giovedì che l’utile ante imposte rettificato è diminuito del 4,1% a 462,2 milioni di euro nel primo trimestre a causa dell’ aumento degli oneri finanziari nel contesto della guerra in Medio Oriente. “Stiamo monitorando attentamente la regione e le sue ripercussioni”, ha dichiarato il direttore finanziario Philip Grosse. I costi di finanziamento decennali si attestano al 4,5%, con un aumento di mezzo punto percentuale, mentre tassi di interesse superiori al 5% o al 6% supererebbero i costi di finanziamento previsti per la società immobiliare, ha aggiunto Grosse.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare, settimana contrastata in Borsa con focus sulle trimestrali

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