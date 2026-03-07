Immobiliare settimana negativa in Borsa con il conflitto Si salva Next Re per l’OPA

La settimana in Borsa ha visto un forte calo dei titoli del settore immobiliare, sia in Europa che in Italia, a causa delle vendite diffuse sui mercati globali legate al conflitto in Medio Oriente. Tra le poche eccezioni, il titolo di Next Re si è salvato grazie all’Offerta Pubblica di Acquisto in corso. Le variazioni sono state significative e si sono riflesse sui principali listini.

Settimana fortemente negativa per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei e quelli italiani in netto calo, in scia alle forti vendite che hanno interessato i listini globali a causa del conflitto in Medio Oriente. La paura è che gli scontri possano durare a lungo, con una crisi energetica che potrebbe impattare l’inflazione e le decisioni delle banche centrali, tanto che ora il mercato monetario anticipa un solo taglio da parte della Fed per il 2026 e vede la possibilità che la BCE sia costretta a un rialzo del costo del denaro entro fine anno.   L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana negativa a livello europeo, con l’indice  Stoxx 600 Real Estate  che ha registrato un calo del 5,4%, quasi allineato rispetto al -5,9% dello Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

