Immissioni in ruolo gli idonei del 30% del PNRR 2 rischiano di essere superati dagli elenchi regionali?
Gli elenchi regionali per le assunzioni scolastiche dell’anno 202627 potrebbero superare le percentuali di idonei previste dal 30% del PNRR 2. Si tratta di un passaggio cruciale che riguarda la selezione e la collocazione degli insegnanti, con il rischio che le liste locali includano candidati oltre questa soglia stabilita. La questione riguarda la gestione delle graduatorie e le assegnazioni di ruolo per il prossimo ciclo scolastico.
Elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627, un passaggio importante riguarda gli "idonei collocati entro il 30%". Ne parliamo durante la diretta del Question time del 7 maggio con Marco Vulcano, rappresentante della FLC CGIL. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto
Notizie correlate
Elenchi regionali per il ruolo, come si può scegliere la regione se gli USR pubblicano solo i dati del 30% degli idonei?Nel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa...
Elenchi regionali per il ruolo 2026, possono inserirsi sia vincitori che idonei entro ed oltre il 30% dei concorsi PNRRNel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie. Utile per gli elenchi regionali [COMPLETO]; Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali; Mim: firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione.
Scuola ed immissioni in ruolo: la guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026La guida definitiva ai nuovi elenchi regionali 2026, il nostro legale chiarisce i vari passaggi per le immissioni in ruolo ... informazionescuola.it
Immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti: qual è l’iter? Dalle graduatorie, alla convocazione, alla scelta della sede, alla presa di servizioIn un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie ... orizzontescuola.it
Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com
Immissioni in ruolo docenti 2026, una sola regione per gli elenchi regionali anche per chi ha superato più concorsi. https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-una-sola-regione-per-gli-elenchi-regionali-anche-per-chi-ha-superato-piu-con facebook