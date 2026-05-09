Immigrazione irregolare | a Bologna espulse undici persone in una settimana

Nell’ultima settimana a Bologna, la polizia di Stato e i carabinieri hanno effettuato controlli mirati contro l’immigrazione irregolare, portando all’espulsione di undici persone. Di queste, otto sono state accompagnate nei centri di rimpatrio, mentre tre sono state portate altrove. Le operazioni fanno parte di un'attività di controllo del territorio definita 'ad alto impatto', volta a verificare la regolarità delle persone presenti in città.

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Proseguono i controlli del territorio ‘ad alto impatto’ della polizia di Stato e dei carabinieri. Nell’ultima settimana, riferisce la questura, sono state ben undici le persone allontanate dal territorio: otto sono state accompagnate nei centri di rimpatrio (Cpr), mentre tre sono state portate.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Costa Rica riceverà ogni settimana venticinque persone migranti espulse dagli Stati UnitiIl governo della Costa Rica ha firmato un accordo secondo il quale dovrà accogliere ogni settimana fino a venticinque persone migranti espulse dagli... Leggi anche: Immigrazione irregolare: 17 espulsioni eseguite a Bergamo Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Bologna arriva il comitato Remigrazione e riconquista; Le zone rosse di stazione centrale e Bolognina sono state prorogate; Crotone, maxi-inchiesta su falsi permessi di soggiorno: dieci indagati tra avvocati e funzionari. Piantedosi nell'incontro a Bologna: «Ci sono tentativi disperati di minare la credibilità del governo sulle politiche di sicurezza»In una mattinata partita senza disordini ma con una piccola contestazione all'esterno dell'hotel Savoia Regency a Bologna il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il ministro della giustizia ... corrieredibologna.corriere.it Raffica di Daspo per gli scontri prima di Bologna-CelticBologna, 8 febbraio 2026 — Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna su tutto il territorio provinciale. Nell’ultima settimana l’attività delle forze dell’ordine si è intensificata, ... ilrestodelcarlino.it #atuttomondo Dal 2021 la Polonia ha deciso di affrontare il problema dell'immigrazione irregolare attraverso la costruzione di un muro militarizzato ed elettrificato alto 5 metri al confine con la Bielorussia. Articolo di : Roberto Paonessa, Laura Vargiu atuttomon x.com