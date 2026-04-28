Ilary Blasi compie 45 anni stasera al Gf Vip | VIDEO

Stasera al Gf Vip, la conduttrice celebra il suo 45° compleanno con una festa speciale. L’evento si svolge nel contesto del reality show, con la presenza di concorrenti e ospiti. Un video accompagna la notizia dell’occasione, che ha coinvolto il pubblico e i presenti in un momento di festeggiamenti. La serata si svolge secondo le modalità usuali del programma, con attenzione alle dinamiche tra i partecipanti.

Oggi è il compleanno diIlary Blasi, la conduttrice compie 45 anni e attualmente si trova alla conduzione del Grande Fratello Vip. E’ quasi un caso che si sia trovata al timone del programma dato che la conduzione spettava ad Alfonso Signorini ma, dopo lo scandolo fatto emergere da Fabrizio Corona, Mediaset ha deciso di affidare a lei il reality. Non solo lei ne ha preso le redini con tanto entusiasmo ma è riuscita proprio a risollevare il format che pian piano cresce negli ascolti e, un’edizione che veniva già data per morta, adesso avrà un prolungamento inaspettato. Non solo, sui social le interazioni sul programma sono moltissime ed anche la diretta viene molto seguita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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