Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha avuto una forte reazione dopo una battuta pronunciata da Ilary Blasi. In seguito a quanto accaduto, Renato si è confrontato con Lucia, con cui ha avuto un acceso diverbio. La puntata è stata caratterizzata da momenti di tensione tra i concorrenti, in particolare dopo le parole di Ilary Blasi.

Renato Biancardi crolla dopo la battuta di Ilary Blasi durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Una crisi profonda, quella scatenata dalle parole della conduttrice, che avrebbe portato il cantante a minacciare l’uscita e a litigare con Lucia Ilardo. La battuta di Ilary Blasi a Renato Biancardi. Che Ilary Blasi non nutrisse una grande simpatia per Renato Biancardi era già stato chiaro nelle scorse puntate, quando la conduttrice, con la sua consueta ironia, aveva messo a tacere il cantante che accusava la redazione di spingerlo a fare scenate. “Ah Renato ogni volta tu te ne esci con sta cosa che ‘se volete io litigo se volete io faccio finta’ A PINO GIVENCHY ma chi t’ha chiesto niente eh.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Renato crolla dopo la battuta di Ilary Blasi e litiga con Lucia

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