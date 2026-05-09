Durante il GF VIP 2026, una conduttrice nota per aver puntato principalmente su look bianco e nero ha scelto di aggiungere una nuova tonalità al suo stile. La presentatrice ha indossato abiti di colore marrone, diventando il terzo colore predominante nel suo guardaroba televisivo, dopo anni di preferenze per tonalità neutre. La scelta ha attirato l’attenzione dei fan e dei media specializzati in moda.

Dopo anni di look iconici giocati soprattutto sulle intramontabili tonalità del bianco e del nero, Ilary Blasi sorprende il pubblico del GF Vip 2026 con una nuova ossessione fashion: il marrone. Elegante, sofisticato e incredibilmente versatile, il colore è diventato protagonista assoluto del guardaroba della conduttrice in questa edizione del reality. Puntata dopo puntata, Ilary ha scelto abiti dalle sfumature cioccolato, moka, nocciola e cacao, confermando come il marrone sia ormai il suo “terzo colore del cuore”. Una scelta stilistica che segna un’evoluzione precisa: meno contrasti netti e più nuance calde, sensuali e raffinate. Tra abiti...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ilary Blasi incorona il marrone al GF VIP 2026: il terzo colore del suo stile dopo bianco e nero

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