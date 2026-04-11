Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip | addio abiti basic è il momento del rosso e della pelle

Nella puntata ottava del GF Vip, la conduttrice ha adottato un look differente rispetto alle precedenti: ha lasciato da parte gli abiti semplici in nero o bianco e ha indossato un tubino in pelle rossa. Questa scelta ha segnato un cambio di stile rispetto alla versione minimalista mostrata nelle puntate precedenti. Il cambio di abbigliamento ha attirato l’attenzione del pubblico durante la serata.

In questa edizione del GF Vip Ilary Blasi ha stupito il pubblico con uno stile minimal. Ora per l'ottava puntata del reality di Canale 5 la conduttrice cambia mood, dicendo addio agli abiti neri o total white per sfoggiare un tubino aderente in pelle rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata del GF Vip: è minimal ma col colletto di cristalliIeri è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 2026 e Ilary Blasi è stata ancora una volta la grande protagonista. Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter: il look d’oro della quinta puntataIeri è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e ancora una volta Ilary Blasi ha sorpreso tutti col suo look: chi ha firmato... Temi più discussi: Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7; Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo; Grande Fratello Vip, altro che chiusura: Ilary Blasi vince la sua battaglia con Mediaset, ecco la nuova data per la finale; Quando arriva lei…: il video ironico di Selvaggia Lucarelli su Ilary Blasi. Ilary Blasi cambia stile per la puntata 8 del GF Vip: addio abiti basic è il momento del rosso e della pelleIn questa edizione del GF Vip Ilary Blasi ha stupito il pubblico con uno stile minimal. Ora per l’ottava puntata del reality di Canale 5 la conduttrice cambia mood, dicendo addio agli abiti neri o ... fanpage.it Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026Ilary Blasi ridefinisce il suo stile al GF Vip 2026 tra minimalismo sofisticato, linee pulite e dettagli iconici: tutti i look, puntata dopo puntata, raccontano una nuova eleganza ... dilei.it Alessia Solidani, migliore amica di Ilary Blasi, festeggia il compleanno di Bastian Muller dimostrando apertamente il suo affetto nei confronti del nuovo compagno della conduttrice del GF Vip. È la stessa donna dalla quale Francesco Totti aveva chiesto alla ex - facebook.com facebook Incredibile Ilary #Blasi, asfalta la Nazionale in diretta: "Sono vere pip... al sugo" x.com