Il Villaggio Minatori al centro del meeting europeo di Eurhonet
Il Villaggio Minatori di San Giovanni Valdarno è stato al centro di un incontro europeo organizzato da Eurhonet, che ha deciso di approfondire il caso come esempio di riqualificazione e miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica. La discussione ha visto partecipanti provenienti da diversi paesi europei, interessati a conoscere le strategie adottate per valorizzare un’area storica e migliorare le condizioni abitative. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di esperti del settore edilizio.
Il Villaggio Minatori di San Giovanni Valdarno come esempio virtuoso di riqualificazione ed efficientamento di edilizia residenziale pubblica. Il complesso in via Minatori è stato al centro del meeting “Ageing Topic Group” del network europeo Eurhonet che, organizzato da Arezzo Casa, ha riunito.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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