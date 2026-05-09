Il Villaggio Minatori al centro del meeting europeo di Eurhonet

Il Villaggio Minatori di San Giovanni Valdarno è stato al centro di un incontro europeo organizzato da Eurhonet, che ha deciso di approfondire il caso come esempio di riqualificazione e miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica. La discussione ha visto partecipanti provenienti da diversi paesi europei, interessati a conoscere le strategie adottate per valorizzare un’area storica e migliorare le condizioni abitative. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di esperti del settore edilizio.

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