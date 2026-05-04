Arezzo ospita il meeting europeo sull’abitare per la popolazione anziana
Arezzo ha ospitato un meeting internazionale dedicato ai modelli residenziali e sociali per la popolazione anziana. L'evento si è svolto il 4 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi europei. Durante l'incontro sono stati discussi approcci e strategie per l'assistenza agli anziani, con un focus su nuove soluzioni abitative e servizi sociali.
Arezzo, 4 maggio 2026 – Un incontro internazionale ad Arezzo sui nuovi modelli residenziali e sociali per la popolazione anziana. La città sarà sede del meeting “Ageing Topic Group ” del network europeo Eurhonet che, da martedì 5 a giovedì 7 maggio, riunirà i rappresentanti di numerosi enti di edilizia sociale e residenziale pubblica provenienti da Italia, Svezia, Austria, Germania e Francia. Le tre giornate, organizzate e ospitate da Arezzo Casa, saranno dedicate alla condivisione e al confronto sulle buone esperienze architettoniche, funzionali, sociali e tecnologiche per un approccio all’edilizia residenziale pubblica capace di rispondere a esigenze e bisogni legati all’invecchiamento della popolazione attraverso soluzioni abitative inclusive, sostenibili e orientate alla qualità della vita.🔗 Leggi su Lanazione.it
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