Canottieri Limite al centro della scena Terzo posto al meeting di Piediluco

La Canottieri Limite ha concluso il primo meeting nazionale al Lago di Piediluco con un terzo posto complessivo e sei medaglie vinte. La società ha partecipato alla competizione ottenendo risultati significativi e portando a casa sei riconoscimenti nelle varie categorie in gara. La manifestazione ha visto coinvolti diversi equipaggi provenienti da tutto il paese.

Terzo posto complessivo e 6 medaglie portate a casa è il bilancio della Canottieri Limite al primo meeting nazionale, disputatosi al Lago di Piediluco. A brillare sono soprattutto i 3 ori conquistati da Leonardo Sostegni e Cesare Borlenghi nel Due senza Under 23, dal Quattro con Under 17 timonato da Elia Cerami con a bordo Daniele Bellucci, Duccio Cianti, Samuel Hernandez e Andrea Pelella e da Sostegni, Borlenghi e Tommaso Laganà nel Quattro senza misto Under 23. Nella stessa specialità del Due senza Under 23 decimo posto con un distacco piuttosto ridotto per Laganà nel misto con un atleta di Sampierdarena. Passando alla categoria Under 19 si è fermato ai piedi del podio il Due senza di Mattia Carboncini e Matteo L'Ala, mentre Emma Luchetti e Rebecca Lensi hanno chiuso quindicesime.