Manifestazione contro Ddl Bongiorno Bologna femministe in tilt su concetto donna | Non esiste non c’è risposta - VIDEO

Una manifestante è completamente andata in tilt, con una risposta al quanto esilarante: “Il concetto di donna è un concetto maschile che è stato definito dagli uomini per sostenere una società patriarcale che va a subordinare la donna" Mentre a Bologna le femministe marciavano in corteo da pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Manifestazione in piazza a Monza. Le donne contro il ddl BongiornoGrande partecipazione ieri mattina in centro città al corteo organizzato da Cadom (Centro aiuto donne maltrattate), insieme ai Centri Antiviolenza D.

"Senza consenso è stupro", a Bari la manifestazione contro il Ddl BongiornoQuesta mattina, nel centro cittadino, si è svolto un sit-in di protesta contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale che si...

Contro il Ddl Bongiorno, Cgil aderisce a manifestazione nazionale 28 febbraio 2026 a RomaIl concentramento è previsto alle ore 13:00 in Piazza della Repubblica a Roma, con arrivo del corteo in Piazza San Giovanni in Laterano ... flcgil.it

Senza consenso è stupro, da Pescara a Roma per dire no al Ddl Bongiorno: pullman della CgilProsegue la mobilitazione del sindacato in vista della manifestazione nazionale di sabato 28 febbraio ... ilpescara.it

Il ddl Bongiorno è pericoloso perché sposta il baricentro dalla prova del consenso alla valutazione del dissenso (“volontà contraria”, “situazione e contesto”). E quando il consenso non è più il criterio centrale, nei processi cambia la domanda: non “c’era un sì li - facebook.com facebook

Il corteo delle donne contro il ddl Bongiorno:“Non ci fermeremo, va ritirato” x.com