Milano tensioni a corteo antagonisti | idranti contro manifestanti

A Milano si sono registrati momenti di tensione durante un corteo contro un raduno di gruppi nazionalisti in piazza Duomo. Le forze dell’ordine hanno usato idranti per contenere i manifestanti di area antagonista che si sono opposti al passaggio dei partecipanti alla manifestazione. La situazione si è surriscaldata fin dai primi istanti, con scontri tra le due parti. Sono stati segnalati disordini e interventi delle forze dell’ordine per ristabilire la calma.

(Adnkronos) – Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell’ordine al corteo contro il raduno dei ‘Patrioti europei’ in corso in piazza Duomo a Milano. All’angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone i manifestanti, circa seicento persone, hanno proseguito dritto verso il centro, in largo Toscanini, blindato con i mezzi alari. Incappucciati e coperti da un lungo striscione protettivo con scritto “Ieri partigiani oggi antifascisti” gli antagonisti in testa hanno lanciato fumogeni e bottiglie di vetro verso le forze dell’ordine, inneggiando cori contro la polizia, che li ha respinti usando gli idranti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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