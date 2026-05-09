Il vice console cinese da Eusebi | Una visita che rafforza il dialogo
Una delegazione del vice console cinese ha visitato la concessionaria Eusebi a Civitanova. La visita fa parte di un programma di incontri con aziende locali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante l’incontro, sono state discusse possibili collaborazioni e scambi commerciali. La delegazione cinese ha espresso l’interesse a sviluppare ulteriori rapporti con le imprese italiane del settore.
La delegazione del vice consolato aggiunto cinese in visita alla concessionaria Eusebi di Civitanova. La delegazione, che ieri mattina è stata impegnata all’Università di Camerino per un incontro istituzionale con docenti e studenti, nel pomeriggio si è spostata a Civitanova per conoscere il tessuto produttivo locale, individuando in Eusebi un punto di riferimento significativo per l’automotive e per la rappresentanza del marchio "Dongfeng", uno dei principali costruttori automobilistici cinesi. Il management dell’azienda ha accolto la delegazione presentando la realtà del gruppo, le attività sul territorio e la collaborazione con "Dongfeng", marchio che Eusebi rappresenta per tutta la regione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Il console generale degli Stati Uniti in visita a Bari: "Rafforzare dialogo e confronto"Il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Terrence Flynn, è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari, nella giornata del 1° maggio,...
Capodanno cinese. Pienone in centro. La console elogia la convivenza possibileUn tripudio di colori ha illuminato la domenica mattina del centro di Prato, vestito a festa per l’evento conclusivo del Capodanno cinese.