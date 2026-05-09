Il vice console cinese da Eusebi | Una visita che rafforza il dialogo

Una delegazione del vice console cinese ha visitato la concessionaria Eusebi a Civitanova. La visita fa parte di un programma di incontri con aziende locali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante l’incontro, sono state discusse possibili collaborazioni e scambi commerciali. La delegazione cinese ha espresso l’interesse a sviluppare ulteriori rapporti con le imprese italiane del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La delegazione del vice consolato aggiunto cinese in visita alla concessionaria Eusebi di Civitanova. La delegazione, che ieri mattina è stata impegnata all’Università di Camerino per un incontro istituzionale con docenti e studenti, nel pomeriggio si è spostata a Civitanova per conoscere il tessuto produttivo locale, individuando in Eusebi un punto di riferimento significativo per l’automotive e per la rappresentanza del marchio "Dongfeng", uno dei principali costruttori automobilistici cinesi. Il management dell’azienda ha accolto la delegazione presentando la realtà del gruppo, le attività sul territorio e la collaborazione con "Dongfeng", marchio che Eusebi rappresenta per tutta la regione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il vice console cinese da Eusebi: "Una visita che rafforza il dialogo" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il console generale degli Stati Uniti in visita a Bari: "Rafforzare dialogo e confronto"Il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Terrence Flynn, è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari, nella giornata del 1° maggio,... Capodanno cinese. Pienone in centro. La console elogia la convivenza possibileUn tripudio di colori ha illuminato la domenica mattina del centro di Prato, vestito a festa per l’evento conclusivo del Capodanno cinese.