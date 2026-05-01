Il console generale degli Stati Uniti in visita a Bari | Rafforzare dialogo e confronto

Il console generale degli Stati Uniti a Napoli è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari il 1° maggio dal prefetto della città. La visita è stata annunciata come un'occasione per discutere di rapporti e collaborazione tra i due paesi. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati al rafforzamento del dialogo e del confronto tra le istituzioni. Nessun dettaglio su eventuali accordi o dichiarazioni successive è stato diffuso.

Il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Terrence Flynn, è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari, nella giornata del 1° maggio, dal prefetto del capoluogo pugliese, Francesco Russo.L'incontro, spiega la Prefettura di Bari, "ha rappresentato un’opportunità significativa per un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Donald Trump licenzia la procuratrice generale degli Stati Uniti Pam BondiSecondo alcune fonti vicine all’amministrazione, Trump rimproverava inoltre a Bondi di non agire con sufficiente rapidità per perseguire alcuni dei... Leggi anche: Fico incontra il console USA Flynn: rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Turismo: Sardegna-USA 2026, a New York la missione istituzionale della Regione Sardegna. Prima giornata tra Italo-America Chamber of Commerce e Consolato Generale d’Italia; Il Consolato Generale di New York celebra l’eccellenza del Fulbright Program; Toscana - Stati Uniti: un ponte tra cultura, impresa e solidarietà; Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf. Fico riceve il console generale degli Stati Uniti a Napoli FlynnIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn. Il colloquio - si apprende - è stato ... ansa.it Fico riceve il console generale degli Stati Uniti a Napoli FlynnSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it L’annuncio sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook Negli Stati Uniti un gruppo di ricercatori sta sviluppando due terapie sperimentali contro la malattia, con risultati promettenti già osservati negli animali x.com