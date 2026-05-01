Il console generale degli Stati Uniti in visita a Bari | Rafforzare dialogo e confronto

Da baritoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il console generale degli Stati Uniti a Napoli è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari il 1° maggio dal prefetto della città. La visita è stata annunciata come un'occasione per discutere di rapporti e collaborazione tra i due paesi. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati al rafforzamento del dialogo e del confronto tra le istituzioni. Nessun dettaglio su eventuali accordi o dichiarazioni successive è stato diffuso.

Il console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Terrence Flynn, è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari, nella giornata del 1° maggio, dal prefetto del capoluogo pugliese, Francesco Russo.L'incontro, spiega la Prefettura di Bari, "ha rappresentato un’opportunità significativa per un.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Donald Trump licenzia la procuratrice generale degli Stati Uniti Pam BondiSecondo alcune fonti vicine all’amministrazione, Trump rimproverava inoltre a Bondi di non agire con sufficiente rapidità per perseguire alcuni dei...

Leggi anche: Fico incontra il console USA Flynn: rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Turismo: Sardegna-USA 2026, a New York la missione istituzionale della Regione Sardegna. Prima giornata tra Italo-America Chamber of Commerce e Consolato Generale d’Italia; Il Consolato Generale di New York celebra l’eccellenza del Fulbright Program; Toscana - Stati Uniti: un ponte tra cultura, impresa e solidarietà; Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf.

Fico riceve il console generale degli Stati Uniti a Napoli FlynnIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn. Il colloquio - si apprende - è stato ... ansa.it

Fico riceve il console generale degli Stati Uniti a Napoli FlynnSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.