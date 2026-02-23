Il centro di Prato si riempie di festeggiamenti per il Capodanno cinese, attirando centinaia di persone. La strada principale si anima di bancarelle, spettacoli e luci vivaci, grazie alla grande partecipazione della comunità. La gente si ferma ad ammirare le esibizioni di danza e assapora piatti tradizionali. Un evento che dimostra come la convivenza tra culture diverse possa creare momenti di festa condivisa. La piazza si prepara a chiudere la giornata con un grande spettacolo pirotecnico.

Un tripudio di colori ha illuminato la domenica mattina del centro di Prato, vestito a festa per l’evento conclusivo del Capodanno cinese. Migliaia di persone provenienti da tante città italiane lungo le strade del Macrolotto Zero e del centro storico. Una manifestazione che chiude la settimana di eventi iniziati lunedì scorso con il suono della campana all’interno del tempio Buddista Pu Hua Si, allineata perfettamente con la mezzanotte di Pechino. Il 2026 ha segnato l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco, legato a energia e cambiamento. Il corteo composto da circa 400 figuranti italiani e cinesi è partito dal Tempio buddista Pu Hua Si, attraversando l’area del Macrolotto Zero per poi entrare nel centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Evento gratuito per il "Capodanno Cinese 2026": "La saggezza popolare cinese"Il Comune di Milano organizza un evento gratuito dedicato al

Sfila il Capodanno cinese. Dal Macrolotto al centroIl Capodanno cinese si svolge nel quartiere Macrolotto, a causa delle tradizioni radicate e della forte presenza della comunità cinese.

Capodanno cinese e Astronomia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Capodanno cinese. Pienone in centro. La console elogia la convivenza possibile; Capodanno cinese, Lugo rinnova il legame con l’Oriente.

Capodanno cinese 2026, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: origine, tradizioni ed eventi in ItaliaIl Capodanno cinese 2026 inizia il 17 febbraio: entra l’anno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia e cambiamento con celebrazioni e tradizioni in tutto il ... alfemminile.com

Capodanno Cinese 2026: come si festeggia a Roma, Milano e Prato (tutti gli eventi del week-end)A Roma i festeggiamenti si concentrano principalmente ai Giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, da anni considerato il cuore della comunità cinese della ... greenme.it

Sguardi su Torino. . Nell’ambito dei festeggiamenti del Capodanno Cinese al Torino Outlet Village ho assistito anche oggi all’esibizione di danze e combattimento realizzata dall’Accademia Italiana Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli. Chi se la fosse persa, sappia c - facebook.com facebook

Torino celebra il Chunjie – Capodanno Cinese Il 2026 è l’Anno del Cavallo : 15 giorni tra danze del leone e del drago , tradizioni e Festa delle Lanterne . Scopri tutti gli eventi in città: eventi.comune.torino.it/calendario/cap… x.com