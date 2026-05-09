Il Verde che vale oltre trecento persone al convegno in Comune

Oltre 300 persone al mattino e quasi altrettante al pomeriggio, tra presenti e collegate on line, hanno partecipato al convegno "Il Verde che vale" che si è tenuto giovedì 7 maggio nella sala del Consiglio Comunale e per il primo meeting delle città italiane, aderenti alla rete coordinata dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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